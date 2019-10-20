بعد أن أبكت أحلام .. متسابقة مصرية تشعل يوتيوب في ذا فويس

تمكنت المتسابقة المصرية نورهان المرشدى من تحقيق نسبة مشاهدة عالية بعد طرح الفيديو الخاص بأغنية تجارب الأداء الخاصة بها في برنامج ذا فويس .



حيث شدت نورهان بأغنية "يا عينى عليكى يا طيبة" للمطربة امال ماهر ، لتحتل من خلالها المركز الثاني ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب ، والتي يصل عددها إلى ٥٠ فيديو ، محققة مليون مشاهدة في ساعات قليلة.



وأبهرت نورهان لجنة التحكيم خلال مرحلة "الصوت وبس"، وتأثرت أحلام بأداء الأغنية كثيرًا، لكن كان الأكثر لفتا للانتباه في الحلقة هو رد فعل والدة المتسابقة التى سقطت أرضا صارخة.



يشار إلى أن منافسات الموسم الخامس من ذا فويس انطلقت مساء الخميس 21 سبتمبر، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس.



ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

