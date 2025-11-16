الأوضاع الاقتصادية والسياسية.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن جميع البورصات العالمية، والمستثمرين والبنوك المركزية تهتم بشكل دائم على تقارير الفيدرالي الأمريكي.

وقال إيهاب واصف، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 4380 دولارًا بزيادة 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لتتجاوز مكاسب المعدن الأصفر 63% منذ بداية 2025، في صعود وصفه بأنه "الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب".

وتابع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الصين قللت من الطلب على الذهب والسبائك، مؤكدا أنه فرضت رسوم على شراء السبائك الذهبية، مما خفض الطلب عليها، وحجم الطلب وصل إلى 74 طن لشراء السبائك.

وأشار إيهاب واصف إلى أن الأوضاع الإقتصادية والسياسية والجيوسياسية لها تأثيرات كبيرة، خاصة في الإرتفاعات التي تسجلها أسعار الذهب.