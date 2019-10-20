Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبد العال يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون النفقة والمتعة وإحالته لمجلس الدولة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:03 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامه اليوم على أن تعقد الجلسة القادمة ظهرا غدا الإثنين،وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة وتم إحالته لمجلس الدولة .

أكد المستشار بهاء أبو شقة خلال عرضه لمشروع القانون بأنه جاء لتعزيز السعي إلى تحقيق الأهداف التي ابتغاها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.

وأضاف ابو شقة ان ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور و التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا ، و تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة ، من أبرز أهداف مشروع القانون المعروض.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس انه وان كان الطلاق هو حق كفله القانون فإن هناك حق آخر يتعلق بحق الأسرة فى الحياة الكريمة وبالتالى كان لابد من إجراء تعديل تشريعي يواجه حالات التعنت من جانب البعض للتهرب من سداد النفقات والاجور الاخرى التى يقضي بها لصالح الاسرة .

وقد تضمن مشروع القانون مادتين:

(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

كما تضمن الإستبدال أن يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
(المادة الثانية)

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد.. النواب يبحث موعد مناقشة 26 طلباً عن سياسة الحكومة وعقوبات النفقة وإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية.. والأعضاء يواجهون وزير الإسكان بـ33 طلب إحاطة

البرلمان يبحث عقوبات الحبس والتغريم على الممتنعين عن نفقة الزوجة

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

تغليظ عقوبة ممتنعي أداء نفقة الزوجة.. وإلغاء التحكيم الإجباري أمام جلسة البرلمان غدا.. ومناقشات موسعة حول قانون حماية البيانات .. وتقنين أوضاع جامعة زويل

تغليظ عقوبة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية وإلغاء التحكيم الإجباري.. جلسة ساخنة في انتظار البرلمان.. اليوم

بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة عبد العال

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

بعد أن أبكت أحلام .. متسابقة مصرية تشعل يوتيوب في ذا فويس

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

خروج والد محمود البنا من قاعة المحكمة برفقة فريق الدفاع بعد عرض طلباتهم أمام المحكمة

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل