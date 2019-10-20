جنبلاط: قدمنا اقتراحات تشكل مدخلا لحل أزمة لبنان

قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، اليوم الأحد، إن الاقتراحات التي قدمها لحكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، تعتبر مدخلًا رئيسيًا لحل الأزمة الراهنة في لبنان.



وأضاف جنبلاط عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " أعلم أننا سنواجه بالرفض والتخوين لكن علينا أن نتحمل كل انتقاد من المتظاهرين".



وتابع: "في هذا الظرف الاستثنائي فقط الحوار هو الأساس مهما كان الثمن".



وتدفق آلاف المتظاهرين، منذ صباح اليوم، على الساحة وفي أماكن أخرى في لبنان، وطغى هذه الاحتجاجات التي شاركت فيها جماهير حاشدة الطابع الاحتفالي، ردد فيها المشاركون الهتافات المطالبة بإسقاط الحكومة، على وقع الأغاني الوطنية.



وقال المتظاهرون إن مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، لا تعدو كونها مماطلة ومحاولة لكسب الوقت.

