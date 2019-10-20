أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. فايلر يقرر رحيل صالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:قالت الإعلامية فرح علي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاوض مع ثلاثي الفريق "حسام عاشور ، أحمد فتحي ، ووليد سليمان "، من أجل تحديد مصيرهم داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تمسكه بإقامة لقاء النادي الأهلي ومنافسه نادي الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019".يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى منح لاعبيه راحة لمدة اسبوع بعد تمسك مجلس ادارة النادى بعدم خوض مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الاسبوع الخامس لبطولة الدورى .أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الجونة بعدم اعتماد الطلب بتأجيل مباراة الأهلي المقررة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز، وموعدها يوم الاربعاء الموافق 23-10-2019.غادر حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات تقريرًا يستعرض فيه الأندية الأعلى قيمة من حيث اللاعبين، وذلك في قارة إفريقيا.