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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. فايلر يقرر رحيل صالح جمعة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:54 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

قالت الإعلامية فرح علي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاوض مع ثلاثي الفريق "حسام عاشور ، أحمد فتحي ، ووليد سليمان "، من أجل تحديد مصيرهم داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .


الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل



أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تمسكه بإقامة لقاء النادي الأهلي ومنافسه نادي الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019".


مفاجأة.. الأهلي يدرس منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد رفضه خوض مباراة الجونة

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى منح لاعبيه راحة لمدة اسبوع بعد تمسك مجلس ادارة النادى بعدم خوض مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الاسبوع الخامس لبطولة الدورى .


قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الجونة بعدم اعتماد الطلب بتأجيل مباراة الأهلي المقررة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز، وموعدها يوم الاربعاء الموافق 23-10-2019.


مستشفى الأهلي تفتح أبوابها.. حسام عاشور يغادر تدريب الأحمر مصابا

غادر حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.



النادي الأهلي الأعلى قيمة في إفريقيا متفوقا على الزمالك والترجي

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات تقريرًا يستعرض فيه الأندية الأعلى قيمة من حيث اللاعبين، وذلك في قارة إفريقيا.
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