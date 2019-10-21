احذر الوحدة تؤدي إلى الموت

بحثت دراسة نشرت عام 2012 في JAMA Internal Medicine العلاقة بين الشعور بالوحدة والانحدار الوظيفي والموت لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الولايات المتحدة.



ووجدت الدراسة أن الوحدة تعتبر من المؤشرات الدالة على التدهور الصحي والوظيفي لكبار السن خاصة من يزيد أعمارهم عن 60 عامًا ويؤدي أحيانًا إلى الموت.



وأكدت الدراسة أن الإناث أكثر عرضة للشعور بالوحدة مما يؤدي إلى التراجع الوظيفي وظهور الاكتئاب، وصعوبة التنقل، وغيرها من الاعراض الصحية والوظيفية.



ولفتت الدراسة أن الوحدة هي العامل الرئيسي المؤثر على الصحة كبار السن، على الرغم من أن العلاقة بين الشعور بالوحدة والاكتئاب سهلة الفهم إلا أنها تؤثر بشكل كبير على تدهور البنية الأساسية للأفراد.