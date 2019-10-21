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مرأة

حظك اليوم الاثنين 21/10/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21 اكتوبر 2019 ،تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الرابع مما يجعلك تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: يتنافر القمر وبلوتو في منزلي المال وعليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل مهنية ومادية ولا تتسرع.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس والمريخ بمنزل الحب يمنحانك القدرة على إظهار مشاعر دافئة وأحيانا مشتعلة.·

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بلا تردد.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو أكثر استعدادا للتوسع.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: يتنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.
اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء والأحباب يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.
مهنيا وعائليا: يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تفاجأ اليوم بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق نجاحات ومكاسب خاصة إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد ببرجك يمنحانك سحرا وحضورا ويقظة ذهنية ويساعدانك على التقاط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يصيبك ببعض التشوش وعليك أن تراجع كل كلمة قبل التفوه بها تفاديا للأخطاء.
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تقوم بتنظيم أفكارك ونفقاتك ومن المهم أن تتأنى في البيع والشراء وفي قراراتك عموما.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألاتتسرع في قراراتك ولا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد أو استفزاز.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بسلامتك وعليك بتنظيم جهودك واتباع نظام صحي.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ما زال يطالبك بالحفاظ على السرية والكتمان وتجنب الزهو بنفسك.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك ويسمح ذلك بميلاد حب جديد.
مهنيا واجتماعيا: تكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو لبعض الأشخاص.
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