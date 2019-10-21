الباز: خزان المياه الجوفية في اتجاه جبل العوينات يكفي ٢٥٠ ألف فدان ١٠٠ عام

قال العالم المصري الدكتور "فاروق الباز"، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن نهر النيل يمثل أهم مصادر المياه في مصر، حيث تعتمد عليه أغلب المحاصيل الزراعية في مصر.



وأوضح، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أنه هناك خزان مياة جوفية نوبية، والذي يمتلئ بشكل كبير بسبب الأمطار في تلك المنطقة.



وتابع العالم المصري "فاروق الباز"، أن هناك تلك المياه متجهة لمنطقة جبل العوينات، وتعد نظيفة وصالحة للشرب والزراعة، مؤكدا انها تكفي لزراعة 250 ألف فدان لفترة تصل لـ100 عام.