المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

عقد الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.





وعلم صدى البلد أن وزير الرياضة تواصل امس مع محمود الخطيب رئيس الاهلي ، الا انه لم يستطع الحديث معه عن ازمة مباراة القمة ، وبيان الأهلي بعدم خوض أي مباراة في المسابقة قبل لقاء الزمالك ، لانه ما زال تحت تأثير عملية الحقن التي أجرها منذ يومين.





ويعقد صبحي عدة اجتماعات اليوم الاثنين ، مع اجراء اتصال اخر بالخطيب ، مستخدما ورقة الانقاذ الاخيرة ، وهي الخطاب الامني الموجه للجبلاية لتأجيل القمة، ما يؤكد ان اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ، ليست السبب في القرار لمصلحة طرف عن آخر ، وأن إقامة مباراة الأهلي والجونة ، تنقذ المسابقة وتعيد النظام لها ، على ان يتحدد موعد قريب للقاء القمة.





وتدور الأزمة في رفض الاهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل ان تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع ، بينما خاض الفريق الابيض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي اخر الشهر الجاري.



