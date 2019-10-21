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منوعات

مصرع 65 شخصا جراء الفيضانات الغزيرة في إفريقيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقى 65 شخصا مصرعهم في الفيضانات الغزيرة التي ضربت عدة دول في أفريقيا، خاصة في منطقة شرق القارة التي شهدت فيضانات غزيرة على مدى الأسبوعين.

ففي تنزانيا لقى 29 شخصا حتفهم جراء تعرض بلدتي تانجا ومورجور الساحليتين لأمطار غزيرة، كما لقى 8 أشخاص حتفهم في كينيا ، فيما حذرت هيئة الأرصاد الكينية من السحب ذات الحمل الحراري التي تجتاح تنزانيا إلى الساحل الكيني مما تسبب في ارتفاع المد والجزر.

كما لقى 28 شخصا في غانا (غرب إفريقيا) حتفهم بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في شمال شرق البلاد.

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على موقعها الإلكتروني، أنه مع استمرار هطول الأمطار على كينيا ورواندا وتنزانيا بشكل متقطع حتى فبراير من العام المقبل، هناك مخاوف من تفشي الأمراض ومزيد من الوفيات والخسائر الأخرى الناجمة عن الطقس العاصف.

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