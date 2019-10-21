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أخبار العالم

حزب ترودو أبرز المتنافسين..انطلاق انتخابات مجلس العموم الكندي اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
جاستين ترودو
جاستين ترودو
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وكالات
يتوجه الناخبون الكنديون الى صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار 338 عضوا بمجلس العموم الكندي.

ويتنافس في هذه الانتخابات 5 أحزاب أبرزها "الليبرالي" برئاسة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو و"المحافظين" برئاسة أندرو شير و"الديمقراطي الجديد" بزعامة جاجميت سينج.

وبحسب قانون الانتخاب الوطني يجب على كل حزب الحصول 12 عضوا للحصول على مركز رسمي للحزب داخل البرلمان الكندي.

وشهدت الحملة الانتخابية منافسة قوية بين الحزبين "الليبرالي" و"المحافظين"؛ حيث يحاول كل منهما الحصول على 172 مقعدا على الأقل من مجمل المقاعد للحصول على غالبية الأصوات وتشكيل الحكومة المقبلة.

وأظهرت استطلاعات رأي، أن أيا من الحزبين لن يحصل على غالبية الأصوات مما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية مع الأحزاب الأخرى.
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