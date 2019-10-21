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برلمان

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بشأن تركيب العدادات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:52 م
عداد كهرباء
عداد كهرباء
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، وذلك بدفع 50% من قيمة المبلغ وتقسيط الباقي لمدد تصل إلي 3 سنوات.

وأضاف فودة، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لمناقشة مدي استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة في قطاع الكهرباء، أنه يمكن استثناء القري والنجوع من الإلتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم، متابعًا : يمكن النظر في ذلك الأمر إلي القري لكن ليس من المعقول أن يتم استثناء من يبني برجًا.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب طلعت السويدى إن عدد الموظفين من المحصلين وقراء العدادات لا يكفى لقراءة العدادات.

وأضاف السويدي، أنه تم سؤال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر فى اجتماع للجنة منذ ٤ سنوات ورد أن الوزارة لا تقوم بتعيين موظفين فى الوقت الحالي كما أن خلال الــ ٤ سنوات سيتم إحلال العدادات القديمة جميعها بعدادات مسبوقة الدفع مما سيحول هؤلاء الموظفين لعبء على الوزارة مما دفعهم للاتفاق مع شركة "شعاع" لتتولي مهمة تشغيل محصلين.

الأمر الذي عقب عليه ممثل الكهرباء، بالتوضيح أن تشعيل قراء جديد للعدادات سيستغرق فقط لتأهيلهم عام كامل.

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