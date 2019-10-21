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حوادث

5 آلاف جنيه وربع كيلو هيروين.. سقوط تاجر مخدرات في الجيزة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:26 م
المتهم
المتهم
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عاطل بحوزته 140 لفافة هيروين بمنطقة إمبابة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين خطر بكافة أنواعهم وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط قسم شرطة إمبابة تفيد قيام فتحى إ 39 سنة عاطل، وسبق اتهامه في عدد 3 قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات شكل اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، فرق ومأموريات بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، وبقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، والتى نجحت في ضبطه وبحوزته 140 لفافه تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 250 جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 5415 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار الهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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