مروان محسن يشارك في مران الأهلي

شارك مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.



وشارك مروان في جزء من المران بتحفظ شديد، وبمتابعة من الجهاز الطبي، وأدى التدريبات الخفيفة التي قام الفريق بأدائها في عمليات الإحماء، كما شارك في الفقرة الترفيهية التي أقيمت تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.



وينتظر مروان محسن وصول القناع الطبي للدخول في مرحلة جديدة والعودة للمشاركة الكاملة في المران الجماعي.



وكان اللاعب قد خضع لجراحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.