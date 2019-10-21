Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مروان محسن يشارك في مران الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
شارك مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

وشارك مروان في جزء من المران بتحفظ شديد، وبمتابعة من الجهاز الطبي، وأدى التدريبات الخفيفة التي قام الفريق بأدائها في عمليات الإحماء، كما شارك في الفقرة الترفيهية التي أقيمت تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وينتظر مروان محسن وصول القناع الطبي للدخول في مرحلة جديدة والعودة للمشاركة الكاملة في المران الجماعي.

وكان اللاعب قد خضع لجراحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثلاثي الأهلي يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي

تدريبات خاصة لرباعي الأهلي

فقرة بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة كانو سبورت

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركون في مباراة كانو سبورت

تدريبات استشفائية لـ لاعبي الأهلي الأساسيين

مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من رحلة أسوان

ترشيحاتنا

مع تعهد رسمي بمواجهة الزمالك خلال أكتوبر.. اتجاه فى الأهلى للموافقة على لعب مباراة الجونة

مرتضى منصور مهاجما أحمد سامى: الأهلى مش على راسه ريشة

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور

تعرف على عرض وزير الرياضة لـ الخطيب للموافقة على مواجهة الجونة

في منزل الخطيب.. اجتماع ودي لمجلس النادي الأهلي بالشيخ زايد

تعليق قوي من خالد الغندور على احتمالية تراجع الأهلي عن بيانه ومواجهة الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام