"المالية" تعلن نتائج بيع سندات بـ 3.75 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نتائج بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بمتوسط سعر فائدة للاستحقاق الأول نسبته 14.34% والثاني بـ 14.25% بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار جنيه.



قال الموقع الرسمي للوزارة إنها باعت سند خزانة 10 سبتمبر2024 والمحدد بـ5 سنوات بقيمة بلغت 2.25 مليار جنيه بأقل سعر فائدة نسبته 14.15% وأعلي سعر بـ 14.4% .



بلغ أقل سعر فائدة لسند خزانة 10 سبتمبر 2029 و المحدد بـ10 سنوات بنسبة 14.19% وأعلي سعر بـ14.3% بقيمة 1.5 مليار جنيه.



وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لبيع آجال وسندات خزانة بـ42.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية.



