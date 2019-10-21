شاهد.. كيف عبر متظاهرو لبنان عن حبهم لـ رضوى الشربينى



انتي تستاهلي حبيبتي

يخليلييي انا رضووى بتستحقي يكون اسمك بكل مكان



ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج هى وبس على قناة سي بي سي سفرة.







نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة من مظاهرات لبنان عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، والصورة عبارة عن أحد المتظاهرين يرفع لافتة: "نعم لرضوى الشربينى".وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "إحنا موجودين حتى فىً ثورة لبنان...الله عليكم يا حبايبى".وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: