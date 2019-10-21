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أخبار البلد

شاهد.. كيف عبر متظاهرو لبنان عن حبهم لـ رضوى الشربينى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:00 م
الاعلامية رضوى الشربينى
الاعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة من مظاهرات لبنان عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، والصورة عبارة عن أحد المتظاهرين يرفع لافتة: "نعم لرضوى الشربينى".

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "إحنا موجودين حتى فىً ثورة لبنان...الله عليكم يا حبايبى".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

انتي تستاهلي حبيبتي
يخليلييي انا رضووى بتستحقي يكون اسمك بكل مكان

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج هى وبس على قناة سي بي سي سفرة.


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