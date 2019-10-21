رئيس وزراء لبنان الأسبق: الشعب يرفض الطائفية.. ونشهد لحظة وطنية مهمة.. فيديو

قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إننا نشهد اجتماع الشعب اللبناني بعدما كانوا متفرقين إلى طوائف، مضيفا:" اجتمعوا بغض النظر عن مذاهبهم الطائفية والمذهبية واجتمعوا على حب الوطن وهو لبنان".



وأضاف السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"نحن نشهد لحظة وطنية هامة في لبنان".



وتابع " القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم لابد ان يعقبها تنفيذ على ارض الواقع لإرضاء الشعب اللبناني".



وأكمل فؤاد السنيورة:" الشعب اللبناني يرفض الطائفية وهذه بشرى خير".