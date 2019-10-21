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توك شو

رئيس وزراء لبنان الأسبق: الشعب يرفض الطائفية.. ونشهد لحظة وطنية مهمة.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:53 م
لبنان ينتفض
لبنان ينتفض
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هاني حسين
قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إننا نشهد اجتماع الشعب اللبناني بعدما كانوا متفرقين إلى طوائف، مضيفا:" اجتمعوا بغض النظر عن مذاهبهم الطائفية والمذهبية واجتمعوا على حب الوطن وهو لبنان".

وأضاف السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"نحن نشهد لحظة وطنية هامة في لبنان".

وتابع " القرارات الصادرة عن الحكومة اليوم لابد ان يعقبها تنفيذ على ارض الواقع لإرضاء الشعب اللبناني".

وأكمل فؤاد السنيورة:" الشعب اللبناني يرفض الطائفية وهذه بشرى خير".
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