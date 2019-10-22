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مرأة

تغني لـ فيروز.. اطلالة أنيقة لـ ياسمين علي عبر إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:51 ص
ياسمين علي
ياسمين علي
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آية التيجي
شاركت المطربة ياسمين علي فيديو لها عبر صفحتها الرسمية عى الإنستجرام، وهي تغني لهم اغنية لفيروز، تدور كلماتها حول الوطن ومشاعر الإنتماء، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وبسيطة، وقد انبهر متابعيها بصوتها، وقد قاموا بالتعبير عند مدى رقة صورتها عبر التعليقات.

وقامت ياسمين علي، بالتعليق على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: بيقولوا صغير بلدي..#لبنان #فيروزيات ❤️

وارتدت ياسمين علي جاكت باللون الأبيض والأسود، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية، وهو ما ابرز من رقة واناقى إطلالتها.

ولم تتكلف ياسمين علي في وضع المكياج، حيث ختارت ان تبرز جما عينيها بالآي شادور الناعم، مع ضع اللون الروز كأحمر شفاه.

واكلمت ياسمين علي إطلالتها بأختيار بعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الأبيض والأسود، مع ارتداء ساعة يد باللون الفضي، ووضع طلاء الأظافر باللون النبيتي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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