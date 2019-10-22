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أخبار العالم

ردا على دعوة ماكرون.. أردوغان يشن هجوما على الرئيس الفرنسي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
الرئيس التركي ونظيره
الرئيس التركي ونظيره الفرنسي
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شيماء مصطفى
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تنديد الأخير بالعدوان التركى على شمال سوريا، ودعوته إلى تمديد وقف العدوان العسكري على سوريا.

وقال "أردوغان"، في كلمة نقلتها هيئة الإذاعة التركية، إن ماكرون لم يوجه له دعوة تمديد وقف العدوان العسكري على سوريا، مضيفًا: "لم يصلني عرض من ماكرون حول هذا الأمر".

وزعم "أردوغان"، أن ماكرون التقى الأكراد وغالبًا وصله هذا المقترح منهم، مشيرًا إلى أن تعليق العمليات العسكرية جرى باتفاق مع أمريكا وليس مع فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الاثنين، أنه من المهم تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أن تركيا ستعلق هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لمدة 5 أيام.
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