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رياضة

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:21 م
شعار الدوري المصري
شعار الدوري المصري الممتاز
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عمرو الحلوانى
تستأنف اليوم، الثلاثاء الموافق 22 -10-2019، لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020، بإقامة مباراتين قويتين تجمع كلا من أسوان وإنبي، ووادى دجلة أمام مصر المقاصة.

وتنطلق أحداث المباراة الأولى بين أسوان وإنبي بملعب أسوان فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويلتقى وادى دجلة مع مصر المقاصة فى تمام الساعة الثامنة مساء بملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن تذاع المباراتين بشكل حصرى عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.
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