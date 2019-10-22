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رياضة

شبح الإيقاف يهدد 6 نجوم من الهلال السعودي عن نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:44 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
يواجه 6 من أبرز لاعبي الهلال السعودي، شبح الإيقاف، عن موقعة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حال تأهل فريقهم.

ويستضيف الهلال السعودي، نظيره السد القطري، اليوم، الثلاثاء، في السادسة والربع مساءً، بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فيتقدم قائمة المهددين بالغياب، في حال حصولهم على بطاقات صفراء، عبد الله عطيف، وسلمان الفرج، وناصر الدوسري، وهتان باهبري، والفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد كنو، من المهددين أيضًا بالإيقاف من واقع نيله بطاقة صفراء، غير أنه لن يشارك اليوم بداعي الإصابة.

وتبدو حظوظ الهلال زعيم آسيا كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق الفوز ذهابًا في الدوحة بنتيجة 1-4.

والتقى الفريقان في البطولة القارية 13 مرة، حيث فاز الهلال 8 مرات، والسد مرتين فقط، وتعادلا 3 مرات.
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