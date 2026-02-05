قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة للأسواق استعدادًا لشهر رمضان 2026 | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة اليوم داخل الأسواق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت بمدينة طنطا، وذلك مباشرة بعد افتتاحه معرض “أهلاً رمضان” الذي تنظمه المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، في إطار حرص محافظة الغربية على ضمان استقرار الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على متابعة توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بالقواعد المنظمة للأسعار، مشددًا على أهمية التوازن بين جودة المنتجات وأسعارها بما يخدم المواطن البسيط ويضمن استقرار السوق خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ أن “الهدف من هذه الجولة المفاجئة هو الاطمئنان على توافر السلع الأساسية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي نقص محتمل، مع متابعة الأسعار لضمان حماية المواطنين، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير المتوقع خلال ليالي رمضان”. وأضاف أن “المحافظة تتابع بشكل يومي جميع الأسواق، وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة لضمان استقرار الأسواق وحفظ حقوق المواطنين”.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أوضح المحافظ أن المعارض الموسمية مثل “أهلاً رمضان” تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن البسيط وتحقيق التوازن بين الطلب على السلع وتوافرها في السوق بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين خلال الشهر الكريم.

معارض اهلا رمضان 

وختم المحافظ الجولة بتأكيده على تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لضمان انتظام حركة الأسواق، وحماية المواطنين من أي استغلال محتمل خلال موسم رمضان، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية معارض اهلا رمضان طنطا جولة تخفيضات اسعار

