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حوادث

إحباط تهريب 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظورة بميناء السخنة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:53 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة.

تمكنت إدارة شرطة موانئ السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 263 كرتونة بداخلها (5 ملايين و576 ألفا و120 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأشكال)، غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة بالقانون، داخل إحدى الحاويات مشمولها (هدايا ومناظر جمالية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية.

بسؤال المفوض من صاحب الشأن "مستخلص جمركى"، نفى علمه بما تحتويه الحاوية من أصناف محظور استيرادها دون الموافقات اللازمة.. وأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمةبشتى صورها لا سيما جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط القائمين على جلبها وتهريبها للبلاد.
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