كل حل يخلق مشكلة.. 3 أزمات جديدة بعد زيارة وزير الرياضة لـ الخطيب.. والأهلي الخاسر الأكبر

استقالة أعضاء اللجنة الخماسية

مؤجلات الأهلي

فتح الباب أمام الأندية لاعتراضات جديدة





والبداية كانت اليوم من بيان نادي بيراميدز الذي أكد أن نادي بيراميدز لن يصمت مجددا على ما حدث له خلال الفترة الماضية، خاصة أنه رغم تمثيل الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ثم عاد وبعد يومين فقط خاض مباراة نصف نهائي الكأس، وبعد يومين فقط كذلك خاص مباراة النهائي أمام الزمالك، وحصل على فترة راحة أقل من بقية الفرق بوقت كبير، وكأن النادي كان يلعب في بطولة ترفيهية رغم ما عاناه من سفر ذهابا وإيابا وإصابات مختلفة.

يبدو أن أزمة تأجيل مباراة القمة لا تزال تلقي بتبعاتها على الكرة المصرية رغم الاجتماع الذي تم عقده أمس، الاثنين، بين وزير الرياضة ومجلس إدارة النادي الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.ولم ينته الاجتماع إلى حلول جذرية، لكن الموقف بات واضحا من جانب الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة، والاتفاق على تأجيل كل المباريات إلى ما بعد بطولة أفريقيا للشباب والتي ستقام في مصر، على أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك أولا وقبل أي مباراة.تواترت أنباء عن نية بعض أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، تقديم استقالتهم اعتراضا على موقف الأهلي المتعنت حتى بعد زيارة وزير الرياضة، وكذلك الإصرار على تأجيل مباراة الجونة.وعلق الإعلامي أحمد شوبير قائلا إن عمرو الجنايني لم يتقدم باستقالته مطلقا، بالإضافة لـ الدكتور أحمد عبد الله، ولكن محمد فضل، نجم الأهلي السابق، كان يفكر في الأمر نتيجة للأزمة.وأضاف أحمد شوبير أن محمد فضل فكر في الأمر ولكنه لم يتخذ القرار، مشددا على أنه من الصعب أن يترك فضل منصبه، خاصة في ظل قرب إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.في حال عدم خوض الأهلي مباراة الجونة، بعد صدور قرار رسمي بتأجيلها، سينتظر النادي الأهلي ما بين 35 و40 يوما بدون خوض أي مباريات، وحتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية للشباب المقامة في مصر.وبعد ذلك سيكتظ جدول الأهلي بالمباريات المتتابعة ما بين الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على الحالة البدنية لـ اللاعبين، الأمر الذي حذر منه فايلر مجلس الإدارة بعد تأجيل مباراة القمة.وقال شوبير معلقا على ذلك في برنامج على "أون سبورت إف إم": "الأهلي انتصر لـ مصلحته وحقوقه بشأن تأجيل مباريات الدوري لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك، ولكن على الجانب الآخر مستوى وأداء الفريق من الوارد أن ينخفض حال الغياب عن المباريات طوال هذه المدة".أزمة الأهلي ومباراة القمة كان فيها التشدد سيد الموقف، وتمسك الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة على الرغم من تراجع الطرف الآخر، لقي تجاوبا وإذعانا من المؤسسة الرياضية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة.الأمر قد يفتح بابا جديدا لكل الأندية للاعتراض على مواعيد مبارياتها او قرارات اتحاد الكرة كما فعل الأهلي هذه المرة.