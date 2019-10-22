Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

كل حل يخلق مشكلة.. 3 أزمات جديدة بعد زيارة وزير الرياضة لـ الخطيب.. والأهلي الخاسر الأكبر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:24 م
الخطيب - رئيس النادي
الخطيب - رئيس النادي الأهلي
Advertisements
أحمد سالم
يبدو أن أزمة تأجيل مباراة القمة لا تزال تلقي بتبعاتها على الكرة المصرية رغم الاجتماع الذي تم عقده أمس، الاثنين، بين وزير الرياضة ومجلس إدارة النادي الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

ولم ينته الاجتماع إلى حلول جذرية، لكن الموقف بات واضحا من جانب الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة، والاتفاق على تأجيل كل المباريات إلى ما بعد بطولة أفريقيا للشباب والتي ستقام في مصر، على أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك أولا وقبل أي مباراة.

استقالة أعضاء اللجنة الخماسية

تواترت أنباء عن نية بعض أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، تقديم استقالتهم اعتراضا على موقف الأهلي المتعنت حتى بعد زيارة وزير الرياضة، وكذلك الإصرار على تأجيل مباراة الجونة.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير قائلا إن عمرو الجنايني لم يتقدم باستقالته مطلقا، بالإضافة لـ الدكتور أحمد عبد الله، ولكن محمد فضل، نجم الأهلي السابق، كان يفكر في الأمر نتيجة للأزمة.

وأضاف أحمد شوبير أن محمد فضل فكر في الأمر ولكنه لم يتخذ القرار، مشددا على أنه من الصعب أن يترك فضل منصبه، خاصة في ظل قرب إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.

مؤجلات الأهلي

في حال عدم خوض الأهلي مباراة الجونة، بعد صدور قرار رسمي بتأجيلها، سينتظر النادي الأهلي ما بين 35 و40 يوما بدون خوض أي مباريات، وحتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية للشباب المقامة في مصر.

وبعد ذلك سيكتظ جدول الأهلي بالمباريات المتتابعة ما بين الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على الحالة البدنية لـ اللاعبين، الأمر الذي حذر منه فايلر مجلس الإدارة بعد تأجيل مباراة القمة.

وقال شوبير معلقا على ذلك في برنامج على "أون سبورت إف إم": "الأهلي انتصر لـ مصلحته وحقوقه بشأن تأجيل مباريات الدوري لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك، ولكن على الجانب الآخر مستوى وأداء الفريق من الوارد أن ينخفض حال الغياب عن المباريات طوال هذه المدة".

فتح الباب أمام الأندية لاعتراضات جديدة

أزمة الأهلي ومباراة القمة كان فيها التشدد سيد الموقف، وتمسك الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة على الرغم من تراجع الطرف الآخر، لقي تجاوبا وإذعانا من المؤسسة الرياضية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة.

الأمر قد يفتح بابا جديدا لكل الأندية للاعتراض على مواعيد مبارياتها او قرارات اتحاد الكرة كما فعل الأهلي هذه المرة.

والبداية كانت اليوم من بيان نادي بيراميدز الذي أكد أن نادي بيراميدز لن يصمت مجددا على ما حدث له خلال الفترة الماضية، خاصة أنه رغم تمثيل الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ثم عاد وبعد يومين فقط خاض مباراة نصف نهائي الكأس، وبعد يومين فقط كذلك خاص مباراة النهائي أمام الزمالك، وحصل على فترة راحة أقل من بقية الفرق بوقت كبير، وكأن النادي كان يلعب في بطولة ترفيهية رغم ما عاناه من سفر ذهابا وإيابا وإصابات مختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري فى خانة اليك.. الأهلي يقاطع وخبير لوائح يكشف المخطئ .. والجبلاية تبحث عن حل

عواقب تأجيل القمة.. أول تعليق لـ وزير الرياضة عن مباراة الأهلي والزمالك

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

لحل أزمة مباراة القمة .. وزير الرياضة في اجتماع طارئ مع محمود الخطيب

ترشيحاتنا

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

تعديات على حرم قلعة قايتباي في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الآثار.. صور

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق