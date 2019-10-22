Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة أطباء القاهرة تعلن تشكيل هيئة المكتب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أجرت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة القاهرة، انتخابات هيئة المكتب، برئاسة الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، فى أول اجتماع لمجلس النقابة الفرعية بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى رسميا.

وبناء على اجتماع مجلس نقابة أطباء القاهرة، تم اختيار أعضاء هيئة المكتب بحيث تتكون من:
نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، الأمين العام الدكتور أحمد بكر، أمين الصندوق الدكتورة سناء فؤاد.

والوكيل الدكتور منير بشارة، وأمين عام مساعد الدكتور محمد مقبل، أمين صندوق مساعد الدكتور محمد سعيد عمرو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد إغلاق مطاعم شهيرة بالنزهة.. اعرف حالات مصادرة المحال العامة والغرامات بالقانون الجديد

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟

حصة العون تفطر قلوب السعوديين بعد رحيلها.. من هي؟

مستشار بالحكومة اللبنانية يكشف مفاجأة عن إجراء تعديل وزاري

حاولنا استغلال مقتل محمود البنا .. شاهد اعترافات 22 متهما بالتظاهر وإثارة الفتنة

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟

لؤلؤة البحر الأسود.. معلومات عن المدينة التى تجمع السيسي بنظيره الروسي