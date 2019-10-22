اجتماع طارئ بين وزير الرياضة واتحاد الكرة لبحث أزمة الأهلي والجونة

يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا طارئا الآن مع أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عمرو الجناينى من أجل بحث أزمة مباراة الأهلى والجونة والتى كان من المقرر إقامتها غدا " الأربعاء " فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز.



وكان الأهلى أعلن رفضه خوض مباراة الجونة ، متمسك بقراره الصادر عبر بيان رسمى برفض خوض أى مباراة له فى الدوري الممتاز قبل مواجهة الزمالك التى تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.



ويبحث وزير الرياضة عن حلول جذرية مع اتحاد الكرة من أجل عبور الأزمة الراهنة واستكمال مسابقة الدورى الممتاز الأهم داخل الكرة المصرية دون مشاكل أو أزمات.



وعقد وزير الرياضة جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومجلس الإدارة بالكامل من أجل بحث الأزمة وخرج الاجتماع دون الاتفاق على أى حلول ممكنة .