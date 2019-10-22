بريطانيا تعلن مفاجأة جديدة عن السياحة في شرم الشيخ

مع إعلان بريطانيا استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، سارعت شركات السفر البريطانية إلى تقديم عروض للسفر إلى المدينة.





وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن شركة توي TUI ستقوم بزيادة عروض العطلات الخاصة بها إلى المنطقة اعتمادا على طلب العملاء، كما قالت إيزي جيت easyjet إنها ستنظر في أي فرص كنتيجة لذلك.





وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الحكومة البريطانية بيانا أوضحت فيه أن "التحسينات في الإجراءات الأمنية في المطار، والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن الطيران، يعني أنه يمكن الآن السماح لشركات الطيران التجارية بالعمل والسفر من وإلى مطار شرم الشيخ".





وتابعت أن هذه تعتبر الخطوة الأولى في استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ، التي تعتبر واجهة سياحية شعبية للسائحين البريطانيين، وأن القرار يدعم شركات الطيران لتوفير خيارات للمسافرين الذين يرغبون في زيارة مصر.





ومن جانبه، قال جرانت تشابس وزير الدولة البريطاني للنقل: "نتطلع لاستئناف الطيران إلى شرم الشيخ، ورفع القيود عن السفر يعتبر الخطوة الأولى في هذا الإطار".



