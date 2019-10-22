دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونيخ يهاجم أولمبياكوس بـ ليفاندوفسكي وجينابري

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن تشكيل فريقه أمام فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :



حراسة المرمى : مانويل نوير.



خط الدفاع : بافارد - هيرنانديز - مارتينيز - ديفيد الابا.



خط الوسط : كوتينهو - تياجو - جنابري - مولر - كيميتش.



خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.



ويسعى الفريق البافاري لتحقيق انتصاره الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من أجل استمراره في صدارة جدول ترتيب المجموعة.