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حوادث

مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الإسماعيلية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:57 م
مصرع
مصرع
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مصطفى الرماح
لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن فى منطقة أم عمر دائرة مركز فايد.

كانت معلومات ورت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن قيام "س .س . س . ح" وشهرته كريم 24 سنة عاطل مقيم بشمال سيناء؛ بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من منطقة أم عمر دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق أعيرة نارية تجاههم ، وعلى الفور احكمت القوات التعامل معه وتم اسكات مصدر النيران وتبين مقتله .

وباستكمال الفحص، عثر بجوار جثته على «بندقية اليه – طبنجة مطموسة الارقام – 5 خزينة الية – 214 طلقة مختلفة الأعيرة – كيلو لمخدر الهيروين – ميزان حساس – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 4 هواتف محمولة ) .

جاء ذلك في إطار خطة العمل الموضوعة بمعرفة قطاع الأمن العام لإستهداف بؤرة منطقة أم عمر والسحر والجمال وتشكيل مجموعة عمل برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى الأمن العام وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لتصفية تلك البؤرة.
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