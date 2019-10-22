فوائد اكل العسل .. 40 فائدة للصحة والبشرة والشعر

اكل العسل صحي جدا وخاصة أن العسل يعالج الأمراض ومسئول عن عافية الجسم، كما أن اكل العسل يمثل أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن أن تستهلك يوميا وواحد من أقدم العلاجات الطبيعية الفعالة.



بداية يومك مع كوب من الماء الدافئ والعسل هو أكثر فائدة من شئ آخر لذلك فأن السطور التالية ستوضح تفصيلا فوائد اكل العسل.



فوائد أكل العسل على الريق



- يحسن الهضم، فالماء الدافئ يحفز الجهاز الهضمي مما يساعد في هضم وطرد السموم.



- يمنع الإمساك و يحفز الحركات المعوية.



- يساعد على استرخاء عضلات البطن لتخفيف التشنجات والتشنجات.



- فقدان الوزن ويزيد من عمليات الأيض.



- إزالة رواسب الدهون من الجسم، ويساعد في القضاء على السموم المنتشرة في الجسم ، وتحسين الدورة الدموية وتنقية الدم.



- يمنع الشيخوخة المبكرة ويمنع العديد من الأمراض.



- يقلل من الالتهابات حيث أن العسل يحتوى على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في مكافحة الالتهاب وتساعد في تقليل الالتهاب المزمن.



- العسل مليء بالسكريات الطبيعية التي تعطي المزيد من الطاقة، وترطيب ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.



- للعسل له تأثير مضاد للجراثيم ويحارب الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وغير المسببة للأمراض.



- يساهم العسل في إزالة العدوى ويحفز الجهاز المناعي في الجسم.



- يعمل العسل على تطوير الأجسام المضادة بشكل طبيعي وتطوير المناعة ضد الحساسية في الغلاف الجوي.



- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و يجدد الأوردة وكذلك الشرايين في الجسم ويساعد في تقليل محتوى الكوليسترول في الدم وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



- إزالة السموم من الجسم ويزيل الجذور الحرة الضارة من الجسم.



-علاج التهاب الحلق والسعال حيث يمثل العسل كمضادات الأكسدة تساعد في توفير الإغاثة الفورية من التهاب الحلق والسعال.



- يساعد العسل في الحفاظ على ترطيب الجلد هذا بسبب زيادة الكولاجين وخصائص العسل التي تعقم وتضفي توهجًا للجلد عن طريق زيادة تكوين خلايا الدم.



- يعزز الجهاز المناعي، حيث يحتوى العسل على كميات كبيرة من المعادن والإنزيمات والفيتامينات التي تضمن الحماية ضد البكتيريا، كونه مضادًا قويًا للأكسدة .



فوائد اكل العسل يوميا



1- يساعد في التغلب على الصداع، حيث يعمل العسل على أكسدة الكحول في الكبد، وخاصة أنه يحتوى على نسبة متساوية من الجلوكوز والفركتوز.



2- يحتوي على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في مكافحة تلف الخلايا التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، لذلك يوصي بتناول معلقة أو اثنين من العسل يوميا.



3- يساعد في محاربة السرطان، حيث يعمل العسل على منع نمو الخلايا السرطانية.



4- يساعد تناول العسل يوميا على التئام الجروح والحروق، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن التطبيق الموضعي للعسل على الجروح البسيطة إلى المتوسطة قد يسرع عملية الشفاء.



فوائد اكل العسل قبل النوم



1- يعزز من النوم، حيث يشجع العسل على النوم لأنه من أفضل العلاجات الطبيعية



2- يحسن من وظائف الكبد: فيحتاج الكبد إلى الوقود بين عشية وضحاها، كما يحافظ العسل على امتلاء الكبد، لذلك يمكن أن يكون العسل اختيار مثاليا، حيث أن العسل سيجعل الكبد يتيح الجلوكوز، مما يفرز الكثير من الهرمونات التى تحرق الدهون.



3- يعزز من الجهاز المناعى: العسل الخام ملئ بمضادات الأكسدة المعروفة بمحاربة الجذور الحرة فى أجسامنا وبالتالى سيمنع العسل العديد من أمراض القلب وكذلك السرطان.



4- يعالج السعال: يستخدم العسل لعلاج السعال، وعلاج نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، فتناول ملعقة من العسل قبل النوم يمثل بمثابة معجزة حيث أنه يعمل على حرق الدهون بسرعة أكبر، وسيسمح السكر للكبد بمعالجة السموم بشكل أكثر فعالية.



5- يعالج الحروق والجروح: تحتاج إلى وضع العسل على المنطقة المصابة قبل النوم كما يمكن استخدام العسل كعلاج للقرح التى تظهر على الجلد



فوائد اكل العسل للبشرة



1- يحارب حب الشباب، حيث يمتص العسل الشوائب من مسام الجلد ويعمل كعامل تطهير، ولأنه مطهر طبيعي، وذلك من خلال وضع كمية صغيرة على فكك واتركيه لمدة 30 دقيقة.



2- يساعد في علاج التجاعيد، حيث يعمل العسل كمرطب طبيعي ، مما يعني أنه يرطب الطبقات العليا من الجلد.، هذه الرطوبة الزائدة يمكن أن تساعد في تحسين التجاعيد، كما أنه يهدئ المناطق الجافة والمهيجة والحساسة.



3- يحارب العسل الشيخوخة من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل مع كمية مساوية من الحليب كامل الدسم، ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة. يمكنك أيضًا تدليك الخليط أثناء استخدامه لأنه يحسن الدورة الدموية ويشد الجلد.



4- يخفف الشفاه المشقوقة، باستخدام العسل النقي فقط على الشفاه يمكن أن يساعد تخفيف الشفاه المشقوقة، من خلال تناول بعض العسل على شفتيك قبل الذهاب للنوم واتركيه طوال الليل، حيث يمتص العسل في البشرة ويجعل شفتيك ناعمة ونضرة مع الاستخدام اليومي.



5- يعالج البشره الجافة، فمزيج من العسل واللبن يمكن أن يساعد في علاج البشرة الجافة والقشاري، حيث يمكنك خلط ملعقة كبيرة من اللبن غير المحلى وغير المنعش مع ملعقة كبيرة من العسل، و نشر الخليط على وجهك والحفاظ عليه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ.



6- يزيل البثور، فـ العسل يمكن أن يعمل على إزالة البثور من خلال وضع طبقة سميكة من العسل البثور والحفاظ عليها لمدة 24 ساعة.



فوائد اكل العسل للشعر



1- يزيل القشرة، وذلك من خلال خلط العسل الخام مع الماء، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس، مع ضرورة تركه لمدة 3 ساعات، وتكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.



2- ينظف فروة الرأس، فخلط ملعقة كبيرة من العسل الخام مع 3 ملاعق كبيرة من الماء المصفى، يعمل على ترطيب شعرك.



3- يعمل العسل على ترطيب الشعر ويمنع تقصفه.



4- يحتوي العسل على خواص غنية بمضادات الأكسدة تمنع حدوث الضرر، مما يحافظ على صحة فروة الرأس والشعر.



5- العسل يقوي بصيلات الشعر ، ويحد من تساقط الشعر.



6- يشتمل العسل أيضًا على خصائص مضادة للجراثيم ومطهر، الأمر الذى يمنع التهابات فروة الرأس ويلطف مشاكل مثل قشرة الرأس والأكزيما والصدفية، مما يسمح لنمو الشعر دون عوائق.



7- العسل ينظف بصيلات الشعر بالتخلص من الشوائب، فغالبًا ما يكون هذا الانسداد المصغر سببًا لتساقط الشعر.



8-إن استخدام العسل كعنصر للعناية بالشعر لا يعزز نمو الشعر فحسب، بل يحفز أيضًا على إعادة نمو الشعر من بصيلات نائمة.



مصدر المعلومات مواقع quora و self وpowerofpositivity و healtholino و stylecraze.