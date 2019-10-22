مرور الجيزة: كثافات وتكدسات دون تراكمات مياه وربط بين غرف العمليات

رصدت غرفة عمليات مرور الجيزة، انتظام الحالة المرورية إلى حد ما بخلاف محافظة القاهرة، حيث انتشرت الكثافات المرورية بعدة طرق ومحاور دون تراكمات للمياه.





وسجلت الغرفة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مدير إدارة مرور الجيزة، كثافات وتكدسات في المتجه من الجيزة إلي القاهرة بينما تسير حركة المتجه إلي الجيزة في سلاسة إلي حد ما مع السير البطيء منعا لوقوع حوادث بينما رصدت كاميرات المراقبة والدوريات الأمنية المنتشرة بالشوارع سير الحركة ببطيء علي الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ووصلة المريوطية.





وتتولى إدارات المرور القيام بعملية ربط فيما بينها لمتابعة الأحداث والمستجدات وتوفير الدعم لكل إدارة حيث تقوم غرفة مرور الجيزة بعملية ربط مع غرفة مرور القاهرة ويربط بينهما المرور المركزي علاوة علي التنسيق مع الأجهزة الإدارية بكل محافظة.