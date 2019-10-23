برفقة يسرا ومنى زكي.. شيرين رضا تتألق بـ اطلالة ساحرة

شاركت شيرين رضا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة رقيقة وجذابة برفقة منى زكي ويسرا.وظهرت شيرين رضا بفستان أسود منقوش وأنيق، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأساور رقيقة مع خاتم لإكمال إطلالتها.ومن الناحية الجمالية وضعت شيرين رضا، ميكب بالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا، وتركت شعرا منسدلاً على كتفيها بطريقة جذابة.