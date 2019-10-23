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أخبار العالم

دونالد ترامب يبحث مع رئيس وزراء كندا الوضع في سوريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الوضع في سوريا والتعاون الوثيق بين البلدين.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن الجانبان أكدا من جديد التزامهما بالتعاون الوثيق بين كندا والولايات المتحدة، وناقشا التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، كما أعربا عن تطلعهما للعمل عن قرب معا حول الأولويات المشتركة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حافظ على منصبه على رأس الحكومة الكندية بعد أن فاز حزبه الليبرالي بالانتخابات العامة التشريعية متفوقا على حزب المحافظين المعارض.
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