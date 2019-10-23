خناقة بين ساويرس وليليان داود على تويتر.. الأول: كدابة وناكرة للجميل.. والإعلامية ترد: احترم نفسك

وقعت مشادة كلامية بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامية ليليان داود على "تويتر"، بعد أن نشر رجل الأعمال نكتة تحمل إسقاطا على مشاركة النساء في مظاهرات لبنان، لتفتح عليه مجموعة من الردود الاستنكارية أبرزها من الإعلامية ليليان داود التي قالت له: "عيب سقطة كبيرة للأسف".



ورد عليها ساويرس: "حتى أنت يا بروتس، عيب عليكي".



وتواصل التراشق بين رجل الأعمال ساويرس وليليان داود، حيث ردت عليه: "مش إلك هالأسلوب، أنت أكبر من هيك، صح؟"، ليرد عليها: "لا ده كلامي وأسلوبي، ولقد تجاوزتي ونسيتي، والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة"، فعقّبت: "يبقى خليك (كبير)!".



ورد ساويرس: "كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل، وصدق المثل: اتق شر من أحسنت إليه"، وجاء رد ليليان داود: "عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، أنت لم تحسن على، وعملت بالقناة بعقد"، وذلك في إشارة منها إلى الفترة التي عملت خلالها بقناة "أون تي في" التي كانت مملوكة لنجيب ساويرس.



وأضافت: "كل عمري تعاملت بمهنية، وأنت عارف كتير منيح إني محترمة، وعمري ما طلبت منك حاجة خارج سياق العمل، احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني، جد جد يا عيب الشوم، أنت خيبة كبيرة بالفعل!".



وأنهى ساويرس التراشق قائلًا: "عن إذنكم يا جماعة هنام، بس أرجوكم لو كملت ابعتولي الصبح بقية الكلام، جود نايت، وإن شاء الله نصحى على شمس من غير مطر".