ماسك زيت الخروع والصبار لعلاج تجاعيد العين والوجه

يساعد جل الصبار ، عند تطبيقه موضعيًا ، على تحسين إنتاج الكولاجين في البشرة وتضمن خصائصه المضادة للشيخوخة أن تجعل الوجه خاليا من التجاعيد والخطوط الدقيقة خصوصا .



نقدم لكم طريقة عمل وصفة زيت الخروع والصبار لعلاج تجاعيد العين والوجه وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .



مكونات وصفة زيت الخروع والصبار:

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

1 ملعقة كبيرة الألوة فيرا هلام



طريقة عمل وصفة زيت الخروع والصبار

- اخلط بعض هلام الصبار المستخرج حديثا وزيت الخروع في وعاء. اخلط جيدا.

- ضعه على المنطقة المحددة واتركه لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.

- اغسلها واترك وجهك جافًا.

- قم بتطبيق هذا مرة واحدة يوميًا ، ويفضل في الليل قبل النوم.

