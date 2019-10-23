ماسك زيت الخروع والصبار لعلاج تجاعيد العين والوجه

يساعد جل الصبار ، عند تطبيقه موضعيًا ، على تحسين إنتاج الكولاجين في البشرة وتضمن خصائصه المضادة للشيخوخة أن تجعل الوجه خاليا من التجاعيد والخطوط الدقيقة خصوصا .
نقدم لكم طريقة عمل وصفة زيت الخروع والصبار لعلاج تجاعيد العين والوجه وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .
مكونات وصفة زيت الخروع والصبار:
1 ملعقة كبيرة زيت الخروع
1 ملعقة كبيرة الألوة فيرا هلام
طريقة عمل وصفة زيت الخروع والصبار
- اخلط بعض هلام الصبار المستخرج حديثا وزيت الخروع في وعاء. اخلط جيدا.
- ضعه على المنطقة المحددة واتركه لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.
- اغسلها واترك وجهك جافًا.
- قم بتطبيق هذا مرة واحدة يوميًا ، ويفضل في الليل قبل النوم.
نقدم لكم طريقة عمل وصفة زيت الخروع والصبار لعلاج تجاعيد العين والوجه وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .
مكونات وصفة زيت الخروع والصبار:
1 ملعقة كبيرة زيت الخروع
1 ملعقة كبيرة الألوة فيرا هلام
طريقة عمل وصفة زيت الخروع والصبار
- اخلط بعض هلام الصبار المستخرج حديثا وزيت الخروع في وعاء. اخلط جيدا.
- ضعه على المنطقة المحددة واتركه لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.
- اغسلها واترك وجهك جافًا.
- قم بتطبيق هذا مرة واحدة يوميًا ، ويفضل في الليل قبل النوم.