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محافظات

فودة يزورالمصابين في حادث انقلاب حافلة سانت كاترين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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ايمن محمد
زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم المصابين فى حادث انقلاب الحافلة السياحية بطريق سانت كاترين وادي السعال بعد نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولى .

حيث اطمئن فودة على استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء حيث لاقى المصابين اهتمام ورعاية كبيرة منذ وقوع الحادث وحتى الآن .

كان اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء قد تلقي إخطارا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد انقلاب أتوبيس على بعد ٣٠كم من كاترين اتجاه دهب على طريق سعال أسفر عنه مصرع شخص وإصابة ٢٨ شخص . وتم نقل الجثة إلى مستشفى السلام بكاترين تحت تصرف النيابه العامة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سانت كاترين العام حيث تم استقبال جميع الحالات من خلال أطباء الجراحة والعظام والتخدير والتدعيم بفرق طبية من مستشفى طور سيناء العام ومستشفى دهب العام .

كما تم تحويل ١٢ مصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لإجراء أشعة مقطعية على المخ.

وقالت مصادر طبية أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج بمستشفى سانت كاترين. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق
فودة يزورالمصابين في حادث انقلاب حافلة سانت كاترين
فودة يزورالمصابين في حادث انقلاب حافلة سانت كاترين
فودة يزورالمصابين في حادث انقلاب حافلة سانت كاترين
فودة يزورالمصابين في حادث انقلاب حافلة سانت كاترين
فودة يزورالمصابين في حادث انقلاب حافلة سانت كاترين
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