بعد الأمطار الغزيرة.. الخشت يطمئن على منشآت وطلاب جامعة القاهرة

اطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على الطلاب بالمدن الجامعية وتواجد المشرفين بالمدن.





وقال إن موظفي الأمن الإداري متواجدون على البوابة الرئيسة ومداخل الكليات، مع انتشار أفراد من الأمن الإداري للمرور بالحرم الجامعي.





وأضاف رئيس الجامعة، أن تواجد طاقم هندسي كامل مكون من مهندس اعتياد وكهرباء وفنيين بكل التخصصات بالحرم الجامعي، كما تواجد أمين عام الجامعة للمتابعة على أرض الواقع.



