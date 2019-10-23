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تعليم

بعد الأمطار الغزيرة.. الخشت يطمئن على منشآت وطلاب جامعة القاهرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:40 م
د. محمد الخشت - رئيس
د. محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
اطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على الطلاب بالمدن الجامعية وتواجد المشرفين بالمدن. 

وقال إن موظفي الأمن الإداري متواجدون على البوابة الرئيسة ومداخل الكليات، مع انتشار أفراد من الأمن الإداري للمرور بالحرم الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تواجد طاقم هندسي كامل مكون من مهندس اعتياد وكهرباء وفنيين بكل التخصصات بالحرم الجامعي، كما تواجد أمين عام الجامعة للمتابعة على أرض الواقع.

وأشار إلى استمرار شركة النظافة بإزالة أى تجمعات للمياه في طرقات الحرم الجامعي، كما تم توفير عربات من محافظة الجيزة لسحب المياه من أمام بوابات الجامعة.
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