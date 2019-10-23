بسبب مظاهرات بيروت.. لبنان يعلق الدوري والبطولات المحلية

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تعليق جميع مسابقاته المدرجة ضمن البطولات المحلية من الدوري الممتاز والشباب والناشئين والرجال والبطولات النسوية وكرة الصالات.



وجاء بيان الاتحاد اللبناني على النحو التالي: "بعد استمرار قطع الطرقات ونظرا للأوضاع السائدة في البلاد، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعليق جميع البطولات والأنشطة ريثما تستقر الأوضاع".



يذكر أن الاتحاد اللبناني سبق وأعلن أنه بصدد اتخاذ هذه الخطوة وتعليق النشاط الرياضى والبطولات المحلية في ظل المظاهرات التي تشهدها شوارع بيروت.

