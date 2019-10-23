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أخبار العالم

محكمة كويتية تقضي بحبس معلمة مصرية عامين مع الشغل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:28 م
محكمة الجنايات في
محكمة الجنايات في الكويت
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على صالح
قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس المعلمة المصرية المتهمة بالتسبب في وفاة الطفل الكويتي ‫عيسى البلوشي‬ لمدة سنتين مع الشغل، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف النفاذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من العام الماضي، حينما اتهمت أسرة الطفل عيسى المعلمة المصرية بالتسبب في وفاته موجهين اصابع الاتهام لها في بلاغ رسمي إلى السلطات الكويتية

وكان الطفل عيسى البلوشي، كويتي الجنسية، قد توفّي بعد عودته من مدرسته في منطقة «الروضة»، منطقة من مناطق محافظة العاصمة، واتهم ذوو الطفل المعلمة؛ لتوبيخها إياه رغم علمها بظروفه المرضية، الأمر الذي نفته المعلمة أثناء التحقيقات التي دارت معها بناء على البلاغ.

وأخلت النيابة العامة في الكويت سبيل المعلمة المصرية منذ شهر أبريل من العام الماضي، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، ونفت وجود أي شبهة جنائية حولها، ليتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية 2018، والتي قضت بحكمها المتصدر برئاسة المستشار أحمد الياسين.

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