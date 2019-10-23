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منوعات

كيفية حفظ ومشاركة موقع ويب بتنسيق PDF على أجهزة آبل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:56 م
هواتف آيفون
هواتف آيفون
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آية جمعة
تتيح أنظمة التشغيل (آي أو إس 13) iOS13 ونظام (آيباد أو إس 13) iPadOS 13 القدرة على حفظ أي مقالة أو موقع ويب كملف PDF مباشرة من شاشة المتصفح، وإليك طريقة تنفيذ ذلك، وفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني

الشروط المسبقة:
يجب تثبيت iOS13 أو iPadOS13 على الجهاز
اتصال انترنت جيد

خطوات حفظ لقطة شاشة (سكرين شوت) كملف PDF

قبل متابعة الخطوات يجب الوضع في الاعتبار أن ملف PDF الذي تم إنشاؤه باستخدام لقطة الشاشة سيحتوي على شاشة آيفون iPhone أوآيباد iPad وليس بحجم A4 العادي.

1.افتح أي موقع أو مقال عن Safari
2.ثم انتقل إلى "وضع القارئ" من خلال النقر على زر "AA" من الزاوية العلوية اليسرى من شريط العناوين
3.الآن، التقط لقطة شاشة باستخدام مجموعة المفاتيح الصحيحة استنادًا إلى الجهاز الذي تستخدمه
5.اضغط على معاينة لقطة الشاشة في الزاوية اليسرى السفلى
6.سيتم فتح نافذة محرر لقطة الشاشة
7.من محرر لقطة الشاشة، انقر فوق "صفحة كاملة" لالتقاط موقع الويب أو الصفحة بالكامل
8.اضغط على Done واختر الخيار "حفظ PDF إلى الملفات"
9.اختر الموقع واضغط على "حفظ" في تطبيق الملفات

إذا كنت ترغب في مشاركتها، فانقر على أيقونة المشاركة من أعلى اليمين واختر التطبيق لمشاركة PDF

خطوات لحفظ موقع إلكتروني بتنسيق PDF باستخدام قائمة مشاركة متصفح Safari
1.افتح أي موقع في Safari واضغط على زر مشاركة
2.في نافذة خيار المشاركة، انقر فوق "خيارات" الموضوعة أسفل عنوان الصفحة مباشرة
3.اختر "PDF" أو "قارئ PDF" وانقر على "تم"
يتم تجريد Reader PDF من الإصدار الذي يزيل الإعلانات والصور المرئية الأخرى من الصفحة.
4.الآن، من نافذة المشاركة، اضغط على "حفظ إلى الملفات'"
5.اختر الموقع وانقر على "حفظ" في تطبيق الملفات

ولفتحه، توجه إلى تطبيق الملفات، وحدد موقع الملف وانقر فوقه للمعاينة، يمكنك أيضًا النقر فوق الزر "مشاركة" لعرض الملف في أي قارئ PDF آخر أو مشاركته مع أي شخص.
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