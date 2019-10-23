شاهد.. رامي صبري يحتفل بعودة الشتاء على طريقته الخاصة

احتفل الفنان رامي صبري بعودة فصل الشتاء علي طريقته الخاصة و نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على "انستجرام" ، من اغنية "حكاية حبنا" من احدث البوماته "فارق معلك".وعلق رامي صبري علي الفيديو :" بموت لما الشتا بيجي بليالي طوال".وشارك جمهور رامي صبري، بتعليقاتهم على الفيديو كالتالي:" مطر امس فكرنا كتير تحياتي لك_بموت من فكرة ان احنا بقينا بعاد_فكرتنا والله بالذكريات_ بعشق صوتك".و من ناحية اخري تعاون رامي صبري، في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهم