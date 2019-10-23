Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رامي صبري يحتفل بعودة الشتاء على طريقته الخاصة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:51 م
أحمد البهى
احتفل الفنان رامي صبري بعودة فصل الشتاء علي طريقته الخاصة و نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على "انستجرام" ، من اغنية "حكاية حبنا" من احدث البوماته "فارق معلك".

وعلق رامي صبري علي الفيديو :" بموت لما الشتا بيجي بليالي طوال".

وشارك جمهور رامي صبري، بتعليقاتهم على الفيديو كالتالي:" مطر امس فكرنا كتير تحياتي لك_بموت من فكرة ان احنا بقينا بعاد_فكرتنا والله بالذكريات_ بعشق صوتك".

و من ناحية اخري تعاون رامي صبري، في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهم
Advertisements

ترشيحاتنا

روسيا ومصر توقعان أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية بين البلدين

تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة يثير الاستياء.. لن تصدق ما فعله!

مفاجأة.. تعرف على سبب كارثة نفق العروبة

منتخب مصر العسكري يودع كأس العالم بالخسارة من قطر

اخبار الفن.. ظهور توأم زينة وأحمد عز.. كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب المطر

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الطقس.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

فستان بـ الكرانيش واللون البوستاج... لطيفة فى إطلالة جديدة تخفي عمرها الحقيقي