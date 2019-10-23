عمرو عاطف: ٧٠٪ من حجم الطلب بالسوق العقارى للإسكان المتوسط

قال عمرو عاطف الخبير العقارى إن حجم الطلب على الإسكان المتوسط بالسوق العقارى تبلغ نسبته ٧٠٪، موضحا أن معظم المشروعات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية تتنوع ما بين الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.



وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الطلب على الإسكان المتوسط فى المدن القديمة أكثر من المدن الجديدة، وخاصة فى هذه المناطق المقطم وزهراء المعادى ومدينة نصر.



وأوضح أن تم افتتاح افرع للشركة ببعض المدن القديمة كمدينة المقطم لارتفاع الطلب على الإسكان المتوسط بها، حيث قامت الشركة بتسليم 4 آلاف وحدة وجارى تسليم ألف وحدة فى مراحل الإنشاء، حيث تطور الشركة عددا كبيرا من المشروعات فى مناطق المقطم وزهراء المعادى.