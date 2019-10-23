صالح الجاسر.. من هو وزير النقل السعودي الجديد؟

أفادت وكالات الأنباء بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.



كان الجاسر يشغل المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 2014.



شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل والمدير العام التنفيذي لقطاع لكزس التابع لشركة عبد اللطيف جميل بين عامي 2003 و2010.



كما عمل مديرا عاما للشئون الاعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية ومديرا للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي وكان عضوا في مجلس ادارة شركة اتحاد اتصالات موبايلي.



حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة الملك سعود وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز.

