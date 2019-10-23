حقيقة مقاومة iPhone 11 و 11 Pro للماء لمدة نصف ساعة..النتيجة فى الفيديو

مع إطلاق هاتف آيفون 11 الجديد فى إصداراته الثلاثة منذ شهرين تقريبًا، كشفت شركة آبل الأمريكية أن هواتفها الجديد يمكنه الصمود لمدة 30 دقيقة كاملة على عمق 2 متر.



وبحسب cnet، فإنه كان لمعرفة الإجابة على إحتمالية مقاومة الهاتف فى حالة سقوط القهوة أو العصير عليه، ضرورة إخضاعه للإختبار الحقيقى بعيدًا عن الدعايا والترويج، لمعرفة حقيقة الأمر.



وهى التجربة التى قدمها متطوعون من موقع cnet التقنى، وقاموا بوضع هاتفى آيفون 11 و آيفون 11 برو فى المياه العذبة حتى مسافة 8 أمتار، ولمدة 30 دقيقة لمعرفة حقيقة صمود هواتف آيفون الجديدة.



وهى نفس التجربة التى تم القيام بها العام الماضى مع هاتف آيفون إك إس، والذى قاوم الماء ولكن سماعاته تضررت كثيرًا، لذلك تمنى الفريق أن يتم تدارك الأمر من آبل فى العام الحالى.



وعلى عدة إختبارات كانت تلك هى النتيجة التى نستعرضها فيما يلى :



1- على عمق 4 أمتار

ظل الهاتفان بنفس حالتهما على مدار نصف ساعة وكأن شيئًا لم يكن، ولكن هاتف iPhone 11 Pro كانت سماعاته صوتها أعلى قليلًا من iPhone 11، عند تجربة تشغيل مقطع موسيقى، أما الشاشة وباقى الأزرار الخاصة بتشغيل وتعلية صوت الهاتف كانت تعمل بصورة طبيعية تمامًا.



2- على عمق 8 أمتار

كانت نفس نتيجة الهاتفين السابقة بعد 30 دقيقة، حيث عادا بنفس حالتهما وكأن شيئًا لم يكن، ولكن هاتف iPhone 11 Pro كانت أيضًا سماعاته صوتها أنعم قليلًا من iPhone 11، عند تجربة تشغيل مقطع موسيقى.



3- على عمق 12 مترا

كان الاختبار بمثابة تحدى مستحيل بعد وضع الهاتفين لمدة 30 دقيقة أيضًا، وبعد إستعادتهما كانت المفاجأة أن الشاشة تعمل بصورة طبيعية تمامًا، ونفس الأمر للكاميرا، إلا أن السماعات توقفت تمامًا فى كلا الهاتفين، وبعد تجفيفهما وغلقهما مدة 72 ساعة عادا للعمل بصورة طبيعية تمامًا.



