نجم ليفربول يحقق رقمًا تاريخيًا لـ الريدز في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

سجل الدولي الإنجليزي ألكسندر أوكسليد شامبرلين، هدفين لليفربول في شباك جينك البلجيكي، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وحقق شامبرلين بهدفه الثاني، رقمًا تاريخيًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا ، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل ليفربول إلى الهدف رقم 200 في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.



وبات ليفربول رابع فريق إنجليزي يصل إلى 200 هدف في دوري الأبطال، بعد أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.



جدير بالذكر أن ليفربول حقق لقب دوري الأبطال 6 مرات في تاريخه، كان آخرها العام الماضي، كثالث أكثر فريق تحقيقًا لهذا اللقب الغالي.