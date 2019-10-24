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سيارات

أسعار فيات سيينا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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كريم عاطف - ابراهيم قنديل
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة فيات سيينا 2001 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة فيات سيينا 2001 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة فيات سيينا 2001 والقريبة منها ما بين 50 ألفا لـ 58 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة فيات سيينا 2001 في سوق السيارات المصرية.
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