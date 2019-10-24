طريقة عمل حواوشي بالسجق وميكس جبن

حواوشى بالسجق وميكس جبن من الأكلات الرئيسية المفضلة لدى طبقة كبيرة من الأشخاص، فيمكنك تقديمها على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.





مقادير حواوشي بالسجق وميكس جبن

لحمة مفرومة

سجق مفروم

ميكس جبن ( رومي – شيدر – موتزاريلا )

بهارات

بصل

ثوم

ملح فلفل اسود

فلفل حار

بقدونس

عيش بلدي





طريقة تحضير حواوشي بالسجق وميكس جبن

* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار

* تضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل وبقدونس