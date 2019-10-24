بعد تحسن حالة الطقس..رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مطروح ..صور

تشهد محافظة مطروح تحسنا نسبيا في حالة الطقس بعد موجة الطقس السيئ الذي شهدته المحافظة خلال اليومين الماضيين.



وتكثف مجالس المدن بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح من جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار من المناطق السكنية والشوارع.



وقام المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة بالمتابعة الميدانية لجهود ازالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمدينة مرسي مطروح والعمل على تنسيق كافة الجهود من أجل الإسراع في إنهاء عمليات الإزالة وتيسير حركة السير. مع متابعة استعدادات كافة الاجهزة التنفيذية لمواجهة السيول وازالة تجمعات مياه الأمطار.



و تفقد سكرتير عام محافظة مطروح واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح عمليات ازالة تجمعات مياه الأمطار بالكيلو 7 بمعدات وسيارات مجلس المدينة والأجهزة المعاونة من شركة المياه والحماية المدينة .



وأكد سكرتير عام المحافظة بانه تم ازالة تجمعات مياه الأمطار بحي الشروق بالكيلو 7 والطريق الدولي.



مع استمرار متابعة جهود كافة الاجهزة و استعدادها علي مدار الساعة لتلقى الشكاوى على مستوى المحافظة علي أرقام غرفة عمليات المحافظة ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ ولكافة مجالس المدن على ارقام غرف العمليات بها خاصة مدينة مرسي مطروح على رقم ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥



واكد رئيس مدينة مرسي مطروح ان سيارات ومعدات مجلس المدينة تواصل ازالة تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب مضيفا إنه تم ازالة مياه الأمطار بالطريق الدولي ووسط المدينة وميدان البنك الاهلي والشوارع والميادين الرئيسية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفتح شنايش المطر المغلقة والتخلص من اي تجمعات للمياه بالميادين والشوارع .



كما تابع المعداوي ليلا تأمين سدود مجرى السيول بوادي تويوع واسماعيل والشقوق بطريق الوادي بالكيلو 4 للتأكيد ميدانيا من عدم تسرب مياه الأمطار من مجرى السيل.



كما نجحت جهود مجلس مدينة سيوة في اعادة فتح طريق سيوة مطروح بالكيلو ١٢٠ بعد ازالة تجمع مياه الأمطار واعادة تيسير حركة الطريق.



وأكد اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مجلس مدينة سيوة، أن جهود مجلس مدينة سيوة بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات بسيوة بعد الدفع بالسيارات والمعدات الثقيلة قد نجحت في أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار وحماية جانبي طريق مرسى مطروح سيوة بالكيلو ١٢٠ وأنه تم الانتهاء من الأعمال وتحقيق السيولة المرورية عبر الطريق .



كما أكد ممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة انه. تم رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطرق مع متابعة لمخرات السيول خاصة بقرية المثاني التي شهدت أمطار غزيرة.

