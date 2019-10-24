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تعليم

معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اختراعات مميزة وفريدة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:38 م
احدث الاختراعات المعروضة
احدث الاختراعات المعروضة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
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نهلة الشربيني و حسام الفقي - عدسة ايهاب عيد
شهد معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩ اليوم الخميس بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية ، إقبالا كبيرا من الجمهور ورجال الصناعة .

ويستمر المعرض على مدار يومي 24 و25 أكتوبر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقد تضمنت اجنحة المعرض عرضا لابتكارات متنوعة للشباب مثل اجهزة محاكاة لحركة اليد ومساعد سيارة لتوليد الكهرباء وسلة الكترونية وجهاز لتصنيع النانو فايبر وسيارة إغاثة ومدينة مرورية متنقلة و روبوت يتحول سيارة، وفرن طهي صحي ذكي ومتكامل فرن ضغط موفر للطاقة والوقت، ووحدة إنتاج الوقود الحيوي باستخدام الفولت العالي، وذراع آلي لمبتوري الأيدى.
معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اختراعات مميزة وفريدة
معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اختراعات مميزة وفريدة
معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اختراعات مميزة وفريدة
معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اختراعات مميزة وفريدة
معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. اختراعات مميزة وفريدة
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