Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 عروض عربية لـ معسكر الأهلي الخارجي خلال توقف الدوري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني، تلقي 3 عروض لخوض معسكر إعداد خارجي، الشهر المقبل، وأن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن العروض التي وصلت النادي، تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال ساعات.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن انطلاق المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري، سيكون نهاية أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر، ويتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين على أقصى تقدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد النحاس يدرس خوض مباريات ودية مع المقاولون عقب العودة من معسكر كرواتيا

فايلر يكشف عن خطة إعداد الأهلي خلال فترة توقف الدوري

ترشيحاتنا

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه في الجيزة غدا الجمعة

أسيست وهدف عالمي.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

شاهد .. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا.. نتائج وأهداف مباريات دوري أبطال أوروبا

تعليق غير متوقع من كلوب بعد اكتساح ليفربول لـ جينك برباعية في أبطال أوروبا

للمالك والمستأجر.. ماذا يعني تحرير عقد الشقة من الإيجار القديم للقانون المدني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة في البحيرة .. وطوارئ لشفط المياه من الشوارع.. صور

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

متحف آثار بني سويف أصبح في خبر كان والقطع الأثرية حبيسة البدروم ..صور