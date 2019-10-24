3 عروض عربية لـ معسكر الأهلي الخارجي خلال توقف الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني، تلقي 3 عروض لخوض معسكر إعداد خارجي، الشهر المقبل، وأن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه.



وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن العروض التي وصلت النادي، تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال ساعات.



وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن انطلاق المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري، سيكون نهاية أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر، ويتخلله خوض مباراة أو مباراتين وديتين على أقصى تقدير.